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Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 05 ноября 2021
Майнц
05.11.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
76'
С. Видмер
38'
Ф. Нойхаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Д. Кор
89'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
88'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Буркардт
81'
79'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Нец
79'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
А. Плеа
ГОЛ! 1:1!
С. Видмер
76'
70'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Джэ Сон
70'
64'
Желтая карточка
К. Коне
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
53'
Желтая карточка
Ш. Белл
45'
38'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
31'
30'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Б. Эмболо
28'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Н. Эльведи
22'
Желтая карточка
Н. Эльведи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-1-1-3
27
Центнер
42
Хак
16
Белл
19
Ниахате
24
Мартин
30
Видмер
31
Кор
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
7
Джэ Сон
3-3-1-1-2
1
Зоммер
25
Нец
30
Эльведи
28
Гинтер
29
Скалли
6
Закария
5
Бенсебаини
17
Коне
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
7
Джэ Сон
18
Сташ
18
Сташ
7
Джэ Сон
31
Кор
18
Баррейро
18
Баррейро
31
Кор
9
Буркардт
11
Салаи
11
Салаи
9
Буркардт
14
Плеа
13
Штиндль
13
Штиндль
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Эмболо
30
Эльведи
10
Нойхаус
10
Нойхаус
30
Эльведи
25
Нец
7
Херрманн
7
Херрманн
25
Нец
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
Остались в запасе
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Майнц - Боруссия М
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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