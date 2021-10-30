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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гройтер Фюрт
Фрайбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 30 октября 2021
Фрайбург
30.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
20'
С. Аста (АГ)
39'
Н. Хефлер
79'
В. Грифо (П)
74'
Д. Левелинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гройтер Фюрт
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Л. Хелер
90'
+1
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
К. Шаде
83'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Грифо
79'
76'
Замена
Т. Тильман
️️️️
Ю. Грин
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Н. Хефлер
75'
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
75'
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Левелинг
Пас отдал
Б. Хргота
64'
Замена
А. Барри
️️️️
Н. Виргевер
49'
Желтая карточка
М. Кристиансен
42'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
С. Грисбек
41'
Желтая карточка
Ю. Грин
ГОЛ! 2:0!
Н. Хефлер
Пас отдал
В. Грифо
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Аста
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
14
Нуно Сарпей
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
2
Симон Аста
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Гройтер Фюрт
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Шаде
11
Чон
9
Хелер
2-2-2-4
33
Функ
24
Виргевер
15
Виллемс
13
Грисбек
14
Сарпей
30
Зегуйн
37
Грин
18
Левелинг
10
Хргота
10
Иттен
2
Аста
9
Хелер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
9
Хелер
27
Хефлер
19
Хаберер
19
Хаберер
27
Хефлер
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
7
Шаде
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
7
Шаде
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
24
Виргевер
5
Барри
5
Барри
24
Виргевер
13
Грисбек
13
Кристиансен
13
Кристиансен
13
Грисбек
37
Грин
11
Тильман
11
Тильман
37
Грин
Остались в запасе
Фрайбург
Гройтер Фюрт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
29
Адриан Файн
ОП
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Фрайбург - Гройтер Фюрт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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