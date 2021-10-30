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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 30 октября 2021
Байер
30.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
48'
Л. Нмеча
51'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
Пенальти не реализован!
Л. Аларио
90'
+6
90'
+5
Красная карточка
М. Лакруа
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
М. Баккер
83'
80'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Б. Баку
69'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Я. Герхардт
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Адли
69'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
69'
Замена
Паулиньо
️️️️
П. Хинкапе
55'
Желтая карточка
Ф. Вирц
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Арнольд
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. Нмеча
46'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Филипп
46'
Замена
П. Отавио
️️️️
Р. Штеффен
Желтая карточка
Л. Аларио
30'
Желтая карточка
Д. Та
28'
28'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
28'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
5
Баккер
30
Фримпонг
26
Демирбай
25
Паласиос
7
Вирц
27
Аларио
21
Адли
3-1-3-1-2
1
Кастелс
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
23
Гилявоги
31
Герхардт
40
Вранкс
27
Арнольд
11
Штеффен
14
Нмеча
26
Филипп
21
Адли
10
Амири
10
Амири
21
Адли
5
Баккер
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
5
Хинкапе
10
Паулиньо
10
Паулиньо
5
Хинкапе
17
Баку
8
Нмеча
8
Нмеча
17
Баку
26
Филипп
14
Лукебакио
14
Лукебакио
26
Филипп
11
Штеффен
6
Отавио
6
Отавио
11
Штеффен
31
Герхардт
43
Мбабу
43
Мбабу
31
Герхардт
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Байер - Вольфсбург
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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