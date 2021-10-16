Боруссия - Майнц

|33 тур
|16 мая, воскресенье
|19:00
|Майнц
|1:3
|Боруссия
|16 тур
|16 января, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Майнц
|33 тур
|16 мая, воскресенье
|19:00
|Майнц
|1:3
|Боруссия
|16 тур
|16 января, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Майнц
|29 тур
|13 апреля, суббота
|19:30
|Боруссия
|2:1
|Майнц
|12 тур
|24 ноября, суббота
|17:30
|Майнц
|1:2
|Боруссия
|18 тур
|29 января, воскресенье
|19:30
|Майнц
|1:1
|Боруссия
|1 тур
|27 августа, суббота
|16:30
|Боруссия
|2:1
|Майнц
|26 тур
|13 марта, воскресенье
|19:30
|Боруссия
|2:0
|Майнц
|9 тур
|16 октября, пятница
|21:30
|Майнц
|0:2
|Боруссия
|21 тур
|13 февраля, пятница
|22:30
|Боруссия
|4:2
|Майнц
|4 тур
|20 сентября, суббота
|20:30
|Майнц
|2:0
|Боруссия
|31 тур
|19 апреля, суббота
|17:30
|Боруссия
|4:2
|Майнц
|14 тур
|30 ноября, суббота
|18:30
|Майнц
|1:3
|Боруссия
|30 тур
|20 апреля, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:0
|Майнц
|13 тур
|24 ноября, суббота
|18:30
|Майнц
|1:2
|Боруссия
|24 тур
|3 марта, суббота
|21:30
|Боруссия
|2:1
|Майнц
|7 тур
|24 сентября, суббота
|17:30
|Майнц
|1:2
|Боруссия
|27 тур
|19 марта, суббота
|20:30
|Боруссия
|1:1
|Майнц
|10 тур
|31 октября, воскресенье
|17:30
|Майнц
|0:2
|Боруссия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97:37
|+60
|77
|2.
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85:52
|+33
|69
|3.
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80:47
|+33
|64
|4.
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72:37
|+35
|58
|5.
|Унион
|34
|16
|9
|9
|50:44
|+6
|57
|6.
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58:46
|+12
|55
|7.
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52:49
|+3
|52
|8.
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50:45
|+5
|46
|9.
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58:60
|-2
|46
|10.
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54:61
|-7
|45
|11.
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45:49
|-4
|42
|12.
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43:54
|-11
|42
|13.
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38:52
|-14
|42
|14.
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39:56
|-17
|38
|15.
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41:59
|-18
|33
|16.
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37:71
|-34
|33
|17.
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27:53
|-26
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28:82
|-54
|18