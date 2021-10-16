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Боруссия - Майнц

16.10.2021, Суббота, 16:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Германия. Бундеслига, 8 тур Боруссия - Майнц
Германия. Бундеслига (2020/2021)
33 тур
16 мая, воскресенье 19:00 Майнц 1:3 Боруссия
16 тур
16 января, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2019/2020)
32 тур
17 июня, среда 21:30 Боруссия 0:2 Майнц
15 тур
14 декабря, суббота 17:30 Майнц 0:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
29 тур
13 апреля, суббота 19:30 Боруссия 2:1 Майнц
12 тур
24 ноября, суббота 17:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 16:30 Боруссия 1:2 Майнц
16 тур
12 декабря, вторник 22:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
18 тур
29 января, воскресенье 19:30 Майнц 1:1 Боруссия
1 тур
27 августа, суббота 16:30 Боруссия 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2015/2016)
26 тур
13 марта, воскресенье 19:30 Боруссия 2:0 Майнц
9 тур
16 октября, пятница 21:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
21 тур
13 февраля, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Майнц
4 тур
20 сентября, суббота 20:30 Майнц 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
19 апреля, суббота 17:30 Боруссия 4:2 Майнц
14 тур
30 ноября, суббота 18:30 Майнц 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
30 тур
20 апреля, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Майнц
13 тур
24 ноября, суббота 18:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
3 марта, суббота 21:30 Боруссия 2:1 Майнц
7 тур
24 сентября, суббота 17:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
27 тур
19 марта, суббота 20:30 Боруссия 1:1 Майнц
10 тур
31 октября, воскресенье 17:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Майнц 1:0 Боруссия
13 тур
21 ноября, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Майнц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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