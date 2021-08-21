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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 21 августа 2021
Байер
21.08.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия М
3'
Я. Зоммер (АГ)
8'
П. Шик
55'
М. Диаби
87'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
Желтая карточка
М. Диаби
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Н. Амири
Пас отдал
Ф. Вирц
87'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
84'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
К. Демирбай
81'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
П. Шик
81'
76'
Желтая карточка
Х. Вольф
75'
Желтая карточка
К. Крамер
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
68'
Замена
Н. Амири
️️️️
Паулиньо
68'
63'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Плеа
63'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Гинтер
ГОЛ! 3:0!
М. Диаби
Пас отдал
М. Баккер
55'
Желтая карточка
Паулиньо
48'
45'
+1
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
С. Ляйнер
43'
Пенальти не реализован!
Л. Штиндль
Желтая карточка
М. Баккер
41'
Желтая карточка
К. Демирбай
34'
20'
Замена
Х. Вольф
️️️️
М. Тюрам
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
М. Диаби
8'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Зоммер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-3-2-1
1
Градецки
5
Баккер
31
Коссуну
4
Та
30
Фримпонг
20
Арангис
26
Демирбай
25
Паласиос
19
Диаби
10
Паулиньо
14
Шик
4-1-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
29
Скалли
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
10
Паулиньо
10
Амири
10
Амири
10
Паулиньо
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
26
Демирбай
7
Вирц
7
Вирц
26
Демирбай
14
Шик
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Шик
28
Гинтер
25
Нец
25
Нец
28
Гинтер
22
Ляйнер
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
22
Ляйнер
9
Тюрам
17
Вольф
17
Вольф
9
Тюрам
14
Плеа
7
Херрманн
7
Херрманн
14
Плеа
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Остались в запасе
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Байер - Боруссия М
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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