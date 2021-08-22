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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 22 августа 2021
Бавария
22.08.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Кельн
50'
Р. Левандовски
59'
С. Гнабри
71'
С. Гнабри
60'
А. Модест
62'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
Замена
К. Ричардс
️️️️
А. Дэвис
88'
76'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
А. Модест
76'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Д. Любичич
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Гнабри
76'
Желтая карточка
Н. Зюле
75'
ГОЛ! 3:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
71'
69'
Замена
С. Андерссон
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
66'
66'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Ут
62'
ГОЛ! 2:2!
М. Ут
Пас отдал
К. Эхизибуе
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Модест
Пас отдал
Й. Хектор
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
59'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Мусиала
50'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Т. Ньянзу
46'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Сане
46'
20'
Желтая карточка
Д. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Малик Тилльман
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Кельн
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
7
Томаш Острак
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
23
Ньянзу
25
Зюле
2
Упамекано
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-2-2
1
Хорн
3
Эхизибуе
5
Чикош
22
Мере
14
Хектор
21
Любичич
6
Скири
29
Тильманн
11
Кайнц
27
Модест
13
Ут
23
Ньянзу
44
Станишич
44
Станишич
23
Ньянзу
19
Дэвис
26
Ричардс
26
Ричардс
19
Дэвис
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
10
Мусиала
10
Сане
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
21
Любичич
21
Шауб
21
Шауб
21
Любичич
13
Ут
8
Дуда
8
Дуда
13
Ут
27
Модест
19
Лемперле
19
Лемперле
27
Модест
11
Кайнц
20
Андерссон
20
Андерссон
11
Кайнц
Остались в запасе
Бавария
Кельн
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Малик Тилльман
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Томаш Острак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Малик Тилльман
ЦФ
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Томаш Острак
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Бавария - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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