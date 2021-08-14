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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Фрайбург
Арминия - Фрайбург: обзор матча 14 августа 2021
Арминия
14.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Фрайбург
90'
+3
Желтая карточка
Э. Демирович
Замена
Я. Серра
️️️️
Ф. Клоз
90'
Желтая карточка
Ф. Клоз
89'
86'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Л. Хелер
85'
Замена
Э. Демирович
️️️️
В. Грифо
Замена
Н. де Медина
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
77'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Б. Ласм
77'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Й. Нильссон
77'
75'
Желтая карточка
Н. Хефлер
70'
Замена
Р. Салаи
️️️️
У. Ен Чон
70'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Я. Кайтель
Замена
Р. Хак
️️️️
М. Окугава
67'
62'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
М. Гульде
37'
Желтая карточка
М. Гульде
34'
Желтая карточка
Я. Кайтель
Желтая карточка
Я. Барретт Лаурсен
30'
Желтая карточка
М. Претль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
25
Робин Хак
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-2-2-2
1
Ортега
7
Лаурсен
4
Нильссон
5
Пипер
27
Брюннер
6
Кунце
24
Претль
7
Окугава
18
Шепф
11
Ласм
9
Клоз
3-3-1-2-1
1
Флеккен
4
Шлоттербек
3
Линхарт
5
Гульде
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
14
Кайтель
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
4
Нильссон
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
4
Нильссон
7
Лаурсен
4
де Медина
4
де Медина
7
Лаурсен
9
Клоз
13
Серра
13
Серра
9
Клоз
7
Окугава
25
Хак
25
Хак
7
Окугава
11
Ласм
26
Крюгер
26
Крюгер
11
Ласм
5
Гульде
3
Хайнц
3
Хайнц
5
Гульде
14
Кайтель
7
Сантамария
7
Сантамария
14
Кайтель
9
Хелер
19
Хаберер
19
Хаберер
9
Хелер
11
Чон
7
Салаи
7
Салаи
11
Чон
32
Грифо
9
Демирович
9
Демирович
32
Грифо
Остались в запасе
Арминия
Фрайбург
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Франк Крамер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Арминия - Фрайбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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