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ДАК 1904 - Партизан

29.07.2021, Четверг, 21:45 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч ДАК 1904 - Партизан
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 22:00 Партизан 1:0 ДАК 1904
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