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Хапоэль БШ - Арда

29.07.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Хапоэль БШ - Арда
Первый матч: 2 - 0
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 21:00 Арда 0:2 Хапоэль БШ
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