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Урарту - Марибор

15.07.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Урарту - Марибор
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 21:45 Марибор 1:0 Урарту
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