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Слиго Роверс - Хафнарфьордур

15.07.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Слиго Роверс - Хафнарфьордур
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 21:00 Хафнарфьордур 1:0 Слиго Роверс
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