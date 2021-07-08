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Лига конференций 2026/2027
Хафнарфьордур - Слайго Роверс
Хафнарфьордур - Слайго Роверс: обзор матча 08 июля 2021
Хафнарфьордур
08.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Слайго Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хафнарфьордур - Слайго Роверс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
ИБВ
3 : 1
16.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
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