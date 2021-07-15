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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слайго Роверс - Хафнарфьордур
Слайго Роверс - Хафнарфьордур: обзор матча 15 июля 2021
Слайго Роверс
15.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Хафнарфьордур
44'
S. Lennon
49'
S. Lennon (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Слайго Роверс - Хафнарфьордур
84'
Желтая карточка
P. Vidarsson
82'
Замена
L. Hrafn Róbertsson
️️️️
B. D. Sverrisson
Замена
A. McDonnell
️️️️
W. Figueira
80'
Замена
S. Keogh
️️️️
J. Gibson
79'
Замена
D. Kane
️️️️
R. Donelon
71'
Замена
К. Хорган
️️️️
D. Cawley
71'
55'
Желтая карточка
Х. Инги Гуннарссон
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
S. Lennon
Желтая карточка
R. Donelon
48'
44'
ГОЛ! 0:1!
S. Lennon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слайго Роверс
4
Niall Morahan
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
2
Lewis Banks
ЦФ
11
R. de Vries
ЦФ
27
Romeo Parkes
ЦФ
10
Walter Figueira
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
26
Garry Buckley
ЦФ
3
Regan Donelon
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Хафнарфьордур
12
Гуннар Нильсен
ВР
3
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
4
Petur Vidarsson
ЦФ
0
G. Thorisson
ЦФ
5
Guðmundur Kristjánsson
ЦФ
0
B. D. Sverrisson
ЦФ
0
S. Lennon
ЦФ
8
J. Jonsson
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
Слайго Роверс
21
Колм Хорган
ПЗ
25
Cillian Heaney
ЦФ
20
Darren Collins
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
18
John Russell
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
4
Danny Kane
ЦФ
31
Conor Walsh
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
17
Adam McDonnell
ЦФ
11
Seamas Keogh
ЦФ
Хафнарфьордур
35
Óskar Atli Magnússon
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
25
Einar Örn Harðarson
ЦФ
28
Teitur Magnússon
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
28
B. Gudlaugsson
ЦФ
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
5
5
31
3
26
10
1-1-5
12
Нильсен
3
Гуннарссон
6
5
27
8
0
0
3
4
4
3
10
17
17
10
14
11
11
14
0
21
Хорган
21
Хорган
0
0
6
6
0
28
28
Остались в запасе
Слайго Роверс
Хафнарфьордур
25
Cillian Heaney
ЦФ
20
Darren Collins
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
18
John Russell
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
31
Conor Walsh
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
35
Óskar Atli Magnússon
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
25
Einar Örn Harðarson
ЦФ
28
Teitur Magnússon
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
Остались в запасе
25
Cillian Heaney
ЦФ
20
Darren Collins
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
18
John Russell
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
31
Conor Walsh
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
Остались в запасе
35
Óskar Atli Magnússon
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
25
Einar Örn Harðarson
ЦФ
28
Teitur Magnússon
ЦФ
27
Jóhann Ægir Arnarsson
ЦФ
32
Atli Gunnar Guðmundsson
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Главный тренер
Эйдур Гудьонсен
Статистика матча Слайго Роверс - Хафнарфьордур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
ИБВ
3 : 1
16.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
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