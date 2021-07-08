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Хафнарфьордур - Слиго Роверс

08.07.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 1 раунд , первый матч Хафнарфьордур - Слиго Роверс
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