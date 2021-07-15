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Кауно Жальгирис - Европа

15.07.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Кауно Жальгирис - Европа
Первый матч: 0 - 0
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 21:00 Европа 0:0 Кауно Жальгирис
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