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ТНС - Гленторан

15.07.2021, Четверг, 20:15 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч ТНС - Гленторан
Первый матч: 1 - 1
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 20:45 Гленторан 1:1 ТНС
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