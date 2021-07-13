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Ньютаун - Дандолк

13.07.2021, Вторник, 19:45 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Ньютаун - Дандолк
Первый матч: 0 - 4
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 19:45 Дандолк 4:0 Ньютаун
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