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Гзира Юнайтед - Сан-Хулиа

15.07.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Гзира Юнайтед - Сан-Хулиа
Первый матч: 0 - 0
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 19:00 Сан-Хулиа 0:0 Гзира Юнайтед
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