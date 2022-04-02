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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Данди Юнайтед
Хиберниан - Данди Юнайтед: обзор матча 02 апреля 2022
Хиберниан
02.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Данди Юнайтед
90'
Желтая карточка
Т. Уотт
Желтая карточка
К. Мюллер
88'
Замена
Д. Райт
️️️️
Р. Бушири
73'
63'
Желтая карточка
L. Smith
61'
Замена
A. Spörle
️️️️
Н. Кларк
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
С. Джаспер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
14
James Scott
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
52
Craig Moore
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
1-2-5
4
Хэнлон
11
Ньюэлл
28
Кадден
3
Доиг
98
Дабровски
33
Бушири
31
Дойл-Хейз
8
Мюллер
1-1-1-5
4
29
МакДональд
63
Левитт
33
36
32
Уотт
10
Кларк
21
Нисканен
19
Джаспер
20
Хендерсон
20
Хендерсон
19
Джаспер
33
Бушири
7
Райт
7
Райт
33
Бушири
10
Кларк
3
3
10
Кларк
Остались в запасе
Хиберниан
Данди Юнайтед
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
14
James Scott
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
52
Craig Moore
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
14
James Scott
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
52
Craig Moore
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Хиберниан - Данди Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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