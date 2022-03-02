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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Хиберниан
Данди - Хиберниан: обзор матча 02 марта 2022
Данди
02.03.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Хиберниан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Хиберниан
90'
+1
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
Желтая карточка
J. McGhee
88'
82'
Желтая карточка
R. Hauge
Замена
В. Дэйли-Кэмпбелл
️️️️
J. Marshall
81'
Замена
L. Ashcroft
️️️️
Н. МакГинн
80'
77'
Замена
R. Hauge
️️️️
Д. Райт
Замена
S. Byrne
️️️️
C. Adam
65'
61'
Замена
С. Джаспер
️️️️
Э. Хендерсон
58'
Красная карточка
Р. Бушири
42'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Желтая карточка
M. Anderson
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Хиберниан
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Хиберниан
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
3-4-4
2
6
3
8
38
МакГинн
26
10
21
Маллен
5
Суини
10
13
2-1-1-5
5
Портеус
16
Стивенсон
28
Кадден
20
Хендерсон
3
Доиг
27
Доидж
7
Райт
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
3
20
Дэйли-Кэмпбелл
20
Дэйли-Кэмпбелл
3
38
МакГинн
5
5
38
МакГинн
26
8
8
26
7
Райт
0
0
7
Райт
20
Хендерсон
19
Джаспер
19
Джаспер
20
Хендерсон
Остались в запасе
Данди
Хиберниан
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Данди - Хиберниан
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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