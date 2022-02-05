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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Миррен
Хиберниан - Сент-Миррен: обзор матча 05 февраля 2022
Хиберниан
05.02.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Миррен
62'
К. Ронан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Сент-Миррен
Замена
S. Allan
️️️️
Д. Дойл-Хейз
82'
Замена
J. Scott
️️️️
Д. Митчелл
81'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Л. Стивенсон
81'
78'
Замена
M. Millar
️️️️
Д. Джонс
70'
Замена
И. Эрхахон
️️️️
А. Пауэр
Замена
С. Джаспер
️️️️
Д. Кэмпбелл
69'
62'
ГОЛ! 0:1!
К. Ронан
62'
Замена
Р. Флинн
️️️️
J. Henderson
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
К. Доидж
46'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
41'
28'
Желтая карточка
Р. Тейт
Желтая карточка
Д. Митчелл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
11
Грег Килти
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
14
James Scott
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
2-1-5
5
Портеус
16
Стивенсон
28
Кадден
11
Митчелл
33
Бушири
31
Дойл-Хейз
32
Кэмпбелл
8
Мюллер
2-3-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
4
Пауэр
25
Ронан
11
Джонс
21
Грейв
31
Анвик
5
Шонесси
18
Данн
17
31
Дойл-Хейз
23
23
31
Дойл-Хейз
27
Доидж
20
Хендерсон
20
Хендерсон
27
Доидж
11
Митчелл
14
14
11
Митчелл
32
Кэмпбелл
19
Джаспер
19
Джаспер
32
Кэмпбелл
16
Стивенсон
3
Доиг
3
Доиг
16
Стивенсон
11
Джонс
44
44
11
Джонс
17
8
Флинн
8
Флинн
17
4
Пауэр
21
Эрхахон
21
Эрхахон
4
Пауэр
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Миррен
1
Мэтт Мейси
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хиберниан - Сент-Миррен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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