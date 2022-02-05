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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Росс Каунти
Данди - Росс Каунти: обзор матча 05 февраля 2022
Данди
05.02.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Росс Каунти
24'
З. Радден
45+1'
Ж. Унгбо
80'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Росс Каунти
Красная карточка
В. Дэйли-Кэмпбелл
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Г. Пэтон
88'
Замена
Д. Драйсдейл
️️️️
Р. Чарльз-Кук
81'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Б. Спиттал
80'
ГОЛ! 1:2!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Д. Уайт
Желтая карточка
L. Fontaine
78'
Замена
C. Adam
️️️️
Н. МакГинн
78'
74'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Ж. Унгбо
Замена
Д. Маллен
️️️️
З. Радден
74'
66'
Желтая карточка
А. Яковитти
Замена
Л. МакКован
️️️️
M. Anderson
64'
63'
Желтая карточка
К. Рэндалл
59'
Пенальти не реализован!
Р. Чарльз-Кук
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ж. Унгбо
Пас отдал
А. Яковитти
Желтая карточка
S. Byrne
25'
ГОЛ! 1:0!
З. Радден
Пас отдал
J. McGhee
24'
22'
Желтая карточка
Р. Каллахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
4-3-3
1
20
Дэйли-Кэмпбелл
2
4
6
8
8
38
МакГинн
5
Суини
7
Радден
10
2-2-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
29
Вокинс
16
Спиттал
22
Тиллсон
8
Рэндалл
4
Яковитти
15
Унгбо
18
Каллахан
77
Чарльз-Кук
38
МакГинн
26
26
38
МакГинн
8
14
МакКован
14
МакКован
8
7
Радден
21
Маллен
21
Маллен
7
Радден
16
Спиттал
12
Пэтон
12
Пэтон
16
Спиттал
77
Чарльз-Кук
35
Драйсдейл
35
Драйсдейл
77
Чарльз-Кук
15
Унгбо
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Унгбо
Остались в запасе
Данди
Росс Каунти
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Данди - Росс Каунти
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
Новости команд
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Данди
Росс Каунти
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
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2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
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1
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2016.09.27 11:13
16
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
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Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
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