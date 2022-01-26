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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Росс Каунти
Данди Юнайтед - Росс Каунти: обзор матча 26 января 2022
Данди Юнайтед
26.01.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Росс Каунти
74'
Н. Кларк (П)
90+1'
Н. Кларк
53'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Росс Каунти
ГОЛ! 2:1!
Н. Кларк
Пас отдал
Т. Уотт
90'
+1
Замена
L. Appere
️️️️
Ж. Фукс
84'
74'
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Кларк
74'
73'
Желтая карточка
Д. Драйсдейл
61'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Д. Самуэль
61'
Замена
К. Рэмси
️️️️
Б. Спиттал
Замена
Н. Кларк
️️️️
P. Pawlett
54'
Замена
И. Нисканен
️️️️
M. McNulty
54'
53'
ГОЛ! 0:1!
Р. Чарльз-Кук
50'
Желтая карточка
Д. Болдуин
46'
Замена
Д. Болдуин
️️️️
Г. Пэтон
38'
Желтая карточка
Б. Спиттал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
8
Peter Pawlett
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
21
Declan Glass
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
1-1-5
33
63
Левитт
6
Харкс
7
Фукс
2
25
Эдвардс
66
Батчер
1-2-5
13
Мэйнард-Брюэр
29
Вокинс
12
Пэтон
16
Спиттал
77
Чарльз-Кук
8
Рэндалл
4
Яковитти
9
Самуэль
18
Каллахан
36
21
Нисканен
21
Нисканен
36
8
10
Кларк
10
Кларк
8
7
Фукс
9
9
7
Фукс
16
Спиттал
2
Рэмси
2
Рэмси
16
Спиттал
12
Пэтон
20
Болдуин
20
Болдуин
12
Пэтон
9
Самуэль
15
Унгбо
15
Унгбо
9
Самуэль
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Росс Каунти
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
21
Declan Glass
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
21
Declan Glass
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Данди Юнайтед - Росс Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
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