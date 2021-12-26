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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хиберниан
Данди Юнайтед - Хиберниан: обзор матча 26 декабря 2021
Данди Юнайтед
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Хиберниан
38'
К. Нисбет
78'
К. Кадден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Хиберниан
82'
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Нисбет
78'
ГОЛ! 0:2!
К. Кадден
Пас отдал
М. Бойл
72'
Замена
Д. МакГрегор
️️️️
Д. Доиг
61'
Замена
J. Murphy
️️️️
Д. Райт
49'
Желтая карточка
П. Хэнлон
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Нисбет
Пас отдал
М. Бойл
Желтая карточка
A. Meekison
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди Юнайтед
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
2-5
4
33
2
25
Эдвардс
36
23
10
3-1-5
1
Мейси
5
Портеус
4
Хэнлон
16
Стивенсон
28
Кадден
15
Нисбет
31
Дойл-Хейз
7
Райт
32
Кэмпбелл
3
Доиг
3
Доиг
24
МакГрегор
24
МакГрегор
3
Доиг
7
Райт
15
15
7
Райт
15
Нисбет
27
Доидж
27
Доидж
15
Нисбет
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Хиберниан
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Остались в запасе
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Данди Юнайтед - Хиберниан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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