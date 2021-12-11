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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хиберниан
Сент-Миррен - Хиберниан: обзор матча 11 декабря 2021
Сент-Миррен
11.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Хиберниан
87'
Д. Шонесси
52'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Хиберниан
Желтая карточка
Д. Анвик
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шонесси
Пас отдал
С. Тансер
87'
83'
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Нисбет
77'
Желтая карточка
Д. МакГрегор
72'
Замена
Д. Райт
️️️️
J. Murphy
Желтая карточка
С. Тансер
71'
68'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Замена
K. McAllister
️️️️
M. Millar
65'
Замена
K. Dennis
️️️️
Р. Флинн
60'
Замена
К. Ронан
️️️️
Г. Килти
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кэмпбелл
37'
Желтая карточка
К. Кадден
Желтая карточка
Р. Флинн
36'
11'
Желтая карточка
Р. Портеус
Желтая карточка
А. Пауэр
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
11
Грег Килти
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Хиберниан
23
Scott Allan
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
2-2-1-5
22
Фрэйзер
17
Тансер
44
4
Пауэр
17
МакГрат
5
Шонесси
30
Мэйн
8
Флинн
18
Данн
31
Анвик
3-1-2-4
1
Мейси
5
Портеус
24
МакГрегор
16
Стивенсон
13
Гогич
28
Кадден
11
Ньюэлл
15
Нисбет
32
Кэмпбелл
10
Бойл
15
11
Килти
25
Ронан
25
Ронан
11
Килти
44
7
7
44
8
Флинн
9
9
8
Флинн
15
Нисбет
27
Доидж
27
Доидж
15
Нисбет
15
7
Райт
7
Райт
15
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хиберниан
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Миррен - Хиберниан
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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