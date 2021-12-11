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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди
Росс Каунти - Данди: обзор матча 11 декабря 2021
Росс Каунти
11.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Данди
23'
Д. Самуэль
64'
Д. Маллен (АГ)
78'
Р. Чарльз-Кук
15'
Л. МакКован
38'
Л. МакКован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Данди
90'
Желтая карточка
C. Kerr
89'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
L. Fontaine
88'
Желтая карточка
L. Fontaine
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
78'
ГОЛ! 3:2!
Р. Чарльз-Кук
78'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
Д. Канкола
75'
69'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
P. McGowan
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Маллен
64'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Г. Пэтон
46'
45'
+1
Желтая карточка
M. Anderson
38'
ГОЛ! 1:2!
Л. МакКован
Пас отдал
J. Marshall
ГОЛ! 1:1!
Д. Самуэль
23'
Замена
Д. Вокинс
️️️️
К. Рэндалл
22'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. МакКован
Пас отдал
L. Fontaine
13'
Замена
J. McGhee
️️️️
C. Adam
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
1-2-5
13
Мэйнард-Брюэр
15
Уотсон
12
Пэтон
18
Канкола
8
Рэндалл
9
Самуэль
77
Чарльз-Кук
15
Унгбо
20
Болдуин
3-3-4
1
2
4
3
8
10
26
21
Маллен
10
5
Суини
14
МакКован
8
Рэндалл
29
Вокинс
29
Вокинс
8
Рэндалл
18
Канкола
16
Спиттал
16
Спиттал
18
Канкола
12
Пэтон
10
Уайт
10
Уайт
12
Пэтон
26
6
6
26
10
29
Гриффитс
29
Гриффитс
10
4
9
Каммингс
9
Каммингс
4
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Росс Каунти - Данди
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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Данди
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