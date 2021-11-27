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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди Юнайтед
Росс Каунти - Данди Юнайтед: обзор матча 27 ноября 2021
Росс Каунти
27.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
90+3'
Д. Болдуин
49'
L. Appere
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Данди Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
Д. Болдуин
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
F. Hoti
Желтая карточка
Д. Болдуин
90'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Тиллсон
73'
66'
Желтая карточка
P. Pawlett
62'
Замена
A. Spörle
️️️️
И. Нисканен
Замена
К. Уотсон
️️️️
Р. Чарльз-Кук
60'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
А. Яковитти
60'
49'
ГОЛ! 0:1!
L. Appere
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
4-5
13
Мэйнард-Брюэр
18
Канкола
16
Спиттал
22
Тиллсон
12
Пэтон
20
Болдуин
10
Уайт
8
Рэндалл
4
Яковитти
4
Кларк
2-5
4
33
8
10
Кларк
21
Нисканен
9
14
77
Чарльз-Кук
15
Уотсон
15
Уотсон
77
Чарльз-Кук
22
Тиллсон
9
Самуэль
9
Самуэль
22
Тиллсон
4
Яковитти
15
Унгбо
15
Унгбо
4
Яковитти
21
Нисканен
3
3
21
Нисканен
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди Юнайтед
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Росс Каунти - Данди Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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