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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Данди
Хиберниан - Данди: обзор матча 14 декабря 2021
Хиберниан
14.12.2021, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Данди
34'
P. McMullan (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Данди
90'
+3
Красная карточка
Р. Суини
Замена
А. Гогич
️️️️
Д. Дойл-Хейз
80'
79'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
M. Anderson
78'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
P. McMullan
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Нисбет
69'
65'
Желтая карточка
M. Anderson
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
P. McMullan
34'
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Кадден
21'
4'
Желтая карточка
Р. Суини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Хиберниан
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
4-2-4
1
Мейси
16
МакГинн
4
Хэнлон
16
Стивенсон
5
Портеус
28
Кадден
11
Ньюэлл
31
Дойл-Хейз
10
Бойл
15
Нисбет
32
Кэмпбелл
4-2-4
1
3
4
2
6
8
10
21
Маллен
10
14
МакКован
5
Суини
31
Дойл-Хейз
13
Гогич
13
Гогич
31
Дойл-Хейз
15
Нисбет
15
15
15
Нисбет
28
Кадден
27
Доидж
27
Доидж
28
Кадден
8
29
Гриффитс
29
Гриффитс
8
10
9
Каммингс
9
Каммингс
10
Остались в запасе
Хиберниан
Данди
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Хиберниан - Данди
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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