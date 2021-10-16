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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Данди Юнайтед
Хиберниан - Данди Юнайтед: обзор матча 16 октября 2021
Хиберниан
16.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Данди Юнайтед
44'
Н. Кларк
52'
Р. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Данди Юнайтед
80'
Замена
M. Biamou
️️️️
Н. Кларк
59'
Замена
F. Hoti
️️️️
D. Glass
54'
Желтая карточка
D. Glass
52'
ГОЛ! 0:2!
Р. Эдвардс
Пас отдал
S. McMann
Замена
J. Scott
️️️️
S. Allan
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кларк
24'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Данди Юнайтед
9
Louis Appere
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
1-3-5
1
Мейси
4
Хэнлон
23
28
Кадден
11
Ньюэлл
10
Бойл
15
Вуд
3
Доиг
31
Дойл-Хейз
15
2-5
4
33
8
10
Кларк
21
6
Харкс
7
Фукс
23
14
14
23
21
14
14
21
10
Кларк
36
36
10
Кларк
Остались в запасе
Хиберниан
Данди Юнайтед
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
9
Louis Appere
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
Остались в запасе
9
Louis Appere
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Хиберниан - Данди Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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