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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Росс Каунти
Данди Юнайтед - Росс Каунти: обзор матча 02 октября 2021
Данди Юнайтед
02.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Росс Каунти
31'
И. Нисканен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Росс Каунти
79'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Тиллсон
77'
Желтая карточка
Д. Болдуин
74'
Замена
Р. Каллахан
️️️️
А. Самуэль
Замена
L. Appere
️️️️
И. Нисканен
73'
Желтая карточка
Б. Зигрист
65'
46'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Р. Чарльз-Кук
Желтая карточка
P. Pawlett
34'
ГОЛ! 1:0!
И. Нисканен
Пас отдал
И. Харкс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
10
Ники Кларк
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
16
Блэйр Спиттал
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
4
Алекс Яковитти
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
2-1-5
4
33
63
Левитт
6
Харкс
2
25
Эдвардс
7
Фукс
8
3-5
13
Мэйнард-Брюэр
16
Спиттал
12
Пэтон
22
Тиллсон
9
Самуэль
20
Болдуин
4
Кларк
2
Берроуз
77
Чарльз-Кук
21
Нисканен
9
9
21
Нисканен
9
Самуэль
18
Каллахан
18
Каллахан
9
Самуэль
22
Тиллсон
9
Самуэль
9
Самуэль
22
Тиллсон
77
Чарльз-Кук
10
Уайт
10
Уайт
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Росс Каунти
31
Тревор Карсон
ВР
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
43
Kerr Smith
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Данди Юнайтед - Росс Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
Росс Каунти
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