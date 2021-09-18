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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Миррен
Хиберниан - Сент-Миррен: обзор матча 18 сентября 2021
Хиберниан
18.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Миррен
57'
П. МакГинн
61'
М. Бойл (П)
41'
И. Брофи
88'
Д. Шонесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Сент-Миррен
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шонесси
82'
Замена
K. McAllister
️️️️
M. Millar
Замена
А. Гогич
️️️️
Д. Дойл-Хейз
82'
62'
Замена
И. Эрхахон
️️️️
К. Ронан
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Бойл
61'
60'
Желтая карточка
M. Millar
Желтая карточка
Р. Портеус
59'
ГОЛ! 1:1!
П. МакГинн
Пас отдал
S. Allan
57'
Замена
S. Allan
️️️️
К. Кадден
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
И. Брофи
Пас отдал
К. Ронан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Джейк Анвик
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
15
Натан Вуд
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
3-3-4
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
4
Хэнлон
28
Кадден
16
Магеннис
11
Ньюэлл
31
Дойл-Хейз
15
Нисбет
10
Бойл
3
Доиг
3-3-1-4
22
Фрэйзер
15
17
Тансер
44
25
Ронан
4
Пауэр
17
МакГрат
5
Шонесси
15
Рид
27
Брофи
31
Анвик
31
Дойл-Хейз
13
Гогич
13
Гогич
31
Дойл-Хейз
28
Кадден
23
23
28
Кадден
44
7
7
44
25
Ронан
21
Эрхахон
21
Эрхахон
25
Ронан
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Миррен
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хиберниан - Сент-Миррен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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