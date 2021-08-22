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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Хиберниан
Данди - Хиберниан: обзор матча 22 августа 2021
Данди
22.08.2021, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Хиберниан
11'
Д. Каммингс
83'
P. McGowan
39'
М. Бойл (П)
59'
Р. Портеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Хиберниан
Замена
Р. Суини
️️️️
L. Fontaine
85'
85'
Замена
J. Gullan
️️️️
J. Scott
Желтая карточка
P. McGowan
84'
ГОЛ! 2:2!
P. McGowan
Пас отдал
P. McMullan
83'
82'
Замена
Д. Райт
️️️️
J. Murphy
Желтая карточка
S. Byrne
78'
78'
Желтая карточка
Д. Доиг
Замена
D. McDaid
️️️️
M. Anderson
77'
Замена
P. McGowan
️️️️
C. Adam
70'
Желтая карточка
L. Ashcroft
65'
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Портеус
Пас отдал
К. Магеннис
Желтая карточка
C. Adam
51'
Желтая карточка
P. McMullan
49'
46'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
П. МакГинн
44'
Желтая карточка
Р. Портеус
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бойл
36'
Желтая карточка
П. МакГинн
ГОЛ! 1:0!
Д. Каммингс
Пас отдал
C. Adam
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
16
Кайл Магеннис
ЦП
14
James Scott
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
3-4-3
1
4
5
6
16
8
26
8
14
МакКован
9
Каммингс
10
2-1-1-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
13
Гогич
16
Магеннис
15
24
МакГрегор
3
Доиг
31
Дойл-Хейз
10
Бойл
26
10
10
26
8
27
27
8
4
5
Суини
5
Суини
4
16
МакГинн
16
Стивенсон
16
Стивенсон
16
МакГинн
14
10
10
14
15
7
Райт
7
Райт
15
Остались в запасе
Данди
Хиберниан
19
Corey Panter
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Данди - Хиберниан
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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