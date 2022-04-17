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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Карвина
Слован - Карвина: обзор матча 17 апреля 2022
Слован
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Карвина
32'
М. Рабушич (П)
60'
М. Косцельник
12'
М. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Карвина
83'
Замена
O. Chveja
️️️️
Ф. Зорван
83'
Замена
L. Holik
️️️️
L. Bartosak
Замена
K. Michal
️️️️
Ф. Гавелка
80'
Замена
M. Stoch
️️️️
К. Фридек
80'
73'
Желтая карточка
А. Свобода
73'
Замена
M. Túlio
️️️️
М. Н'Диайе
Желтая карточка
Ф. Гавелка
72'
Замена
Я. Матушек
️️️️
И. Рондич
72'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
69'
66'
Замена
В. Синявский
️️️️
К. Косе
66'
Замена
А. Свобода
️️️️
M. Papadopulos
Замена
Д. Висински
️️️️
М. Рабушич
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Косцельник
Пас отдал
Я. Микула
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Рабушич
32'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Н'Диайе
Пас отдал
R. Mikus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
44
Элдар Шехич
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Слован
98
Филип Пребсл
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
9
Денис Висински
АП
33
Lukas Pesl
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
2-4-3
82
3
Микула
23
Гебре Селасси
3
Косцельник
10
Гавелка
15
Рондич
8
Фридек
7
Рабушич
4
Тьехи
37
Пурзитидис
3-4-4
31
44
3
99
Н'Диайе
5
Косе
8
Зорван
8
91
27
10
44
Шехич
15
Рондич
10
Матушек
10
Матушек
15
Рондич
8
Фридек
99
99
8
Фридек
10
Гавелка
28
28
10
Гавелка
7
Рабушич
9
Висински
9
Висински
7
Рабушич
99
Н'Диайе
12
12
99
Н'Диайе
5
Косе
99
Синявский
99
Синявский
5
Косе
8
Зорван
0
0
8
Зорван
31
0
0
31
27
14
Свобода
14
Свобода
27
Остались в запасе
Слован
Карвина
98
Филип Пребсл
ЦЗ
33
Lukas Pesl
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
23
Daniel Stropek
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
98
Филип Пребсл
ЦЗ
33
Lukas Pesl
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Остались в запасе
23
Daniel Stropek
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Слован - Карвина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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