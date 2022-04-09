Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Карвина
Словацко - Карвина: обзор матча 09 апреля 2022
Словацко
09.04.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Карвина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
2-5-1-3
3
Кадлец
6
Хофманн
18
Садилек
20
Хавлик
11
Петржела
91
Калабишка
28
Даничек
23
Рейнберк
31
Борек
22
Сисилия
15
Юрецка
4-2-5
5
Кобоури
3
12
31
99
Н'Диайе
8
Зорван
32
44
Шехич
0
10
17
Дуросинми
Остались в запасе
Словацко
Карвина
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
23
Daniel Stropek
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Остались в запасе
23
Daniel Stropek
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Словацко - Карвина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Словацко
Карвина
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+