Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Карвина
Баник - Карвина: обзор матча 19 марта 2022
Баник
19.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Карвина
66'
Л. Алмаши
10'
Ф. Зорван
27'
L. Bartosak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Карвина
89'
Желтая карточка
P. Buchta
88'
Желтая карточка
P. Bajza
79'
Желтая карточка
M. Papadopulos
71'
Замена
В. Синявский
️️️️
L. Bartosak
ГОЛ! 1:2!
Л. Алмаши
Пас отдал
И. Клима
66'
57'
Замена
M. Papadopulos
️️️️
А. Свобода
52'
Желтая карточка
Э. Шехич
Замена
У. Экпай
️️️️
Я. Юрошка
46'
Замена
Š. Falta
️️️️
А. Концевой
40'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Д. Бухта
40'
Замена
Я. Свозил
️️️️
Я. Покорны
40'
36'
Замена
S. Drame
️️️️
Д. Кобоури
27'
ГОЛ! 0:2!
L. Bartosak
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зорван
Пас отдал
R. Mikus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
3-3-5
25
27
Лишка
38
Покорны
19
Бухта
39
Яношек
32
Юрошка
8
0
23
Клима
99
Алмаши
80
Концевой
4-2-5
3
5
Кобоури
12
31
99
Н'Диайе
8
Зорван
91
44
Шехич
10
17
Дуросинми
14
Свобода
38
Покорны
23
Свозил
23
Свозил
38
Покорны
80
Концевой
20
20
80
Концевой
32
Юрошка
45
Экпай
45
Экпай
32
Юрошка
19
Бухта
11
Кузманович
11
Кузманович
19
Бухта
5
Кобоури
44
44
5
Кобоури
31
99
Синявский
99
Синявский
31
14
Свобода
27
27
14
Свобода
Остались в запасе
Баник
Карвина
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
8
Tomáš Jursa
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
8
Tomáš Jursa
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Баник - Карвина
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски
Новости команд
Все
Баник
Карвина
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+