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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Пардубице
Фастав - Пардубице: обзор матча 19 марта 2022
Фастав
19.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Пардубице
13'
В. Вукадинович
16'
Я. Янецки
74'
В. Вукадинович
85'
Y. Drame
41'
J. Rezek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Пардубице
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
Y. Drame
90'
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
В. Вукадинович
86'
Замена
M. Fillo
️️️️
Я. Янецки
86'
ГОЛ! 4:1!
Y. Drame
85'
ГОЛ! 3:1!
В. Вукадинович
Пас отдал
Я. Янецки
74'
62'
Замена
N. Akosah-Bempah
️️️️
J. Rezek
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
R. Reiter
57'
46'
Замена
D. Huf
️️️️
L. Matejka
41'
ГОЛ! 2:1!
J. Rezek
Желтая карточка
A. Hloušek
31'
ГОЛ! 2:0!
Я. Янецки
Пас отдал
A. Hloušek
16'
ГОЛ! 1:0!
В. Вукадинович
Пас отдал
Я. Янецки
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Adam Hloušek
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
24
Томаш Солил
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
20
Каду
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Фастав
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
2-5-4
3
26
Прохазка
68
Янецки
8
44
Конде
18
Чедидла
7
27
1
77
Вукадинович
19
Враштил
2-5
35
Маркович
24
Солил
7
Вацек
25
24
12
9
31
Костка
27
22
22
27
7
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
7
68
Янецки
0
0
68
Янецки
77
Вукадинович
30
30
77
Вукадинович
24
14
14
24
12
9
9
12
Остались в запасе
Фастав
Пардубице
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Остались в запасе
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Фастав - Пардубице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Фастав
Пардубице
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
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2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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