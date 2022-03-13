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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Сигма
Карвина - Сигма: обзор матча 13 марта 2022
Карвина
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Сигма
51'
M. Papadopulos
5'
L. Gressak
58'
J. Navratil
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карвина - Сигма
86'
Замена
D. Vanecek
️️️️
К. Данек
Замена
O. Chveja
️️️️
M. Papadopulos
84'
Замена
L. Holik
️️️️
Ф. Зорван
84'
Замена
К. Косе
️️️️
М. Н'Диайе
84'
67'
Замена
P. Zifcak
️️️️
J. Navratil
58'
ГОЛ! 1:2!
J. Navratil
Пас отдал
В. Емелка
56'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
А. Русек
ГОЛ! 1:1!
M. Papadopulos
51'
Желтая карточка
R. Mikus
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
L. Gressak
Пас отдал
Р. Брейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
17
David Vanecek
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
4-2-5
31
5
Кобоури
12
44
99
Н'Диайе
8
Зорван
44
Шехич
14
Свобода
27
10
91
4-4-2
7
Брейте
0
21
Емелка
21
Змозла
32
13
Хытил
30
9
Данек
30
Хватал
9
Русек
44
Мачик
99
Н'Диайе
5
Косе
5
Косе
99
Н'Диайе
27
0
0
27
8
Зорван
0
0
8
Зорван
9
Данек
17
17
9
Данек
9
Русек
23
23
9
Русек
30
11
11
30
Остались в запасе
Карвина
Сигма
23
Daniel Stropek
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
13
Ян Стейскал
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
23
Daniel Stropek
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Карвина - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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