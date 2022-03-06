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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Градец-Кралове
Яблонец - Градец-Кралове: обзор матча 06 марта 2022
Яблонец
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Градец-Кралове
90'
Д. Икаунекс
70'
Ф. Кубала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Градец-Кралове
90'
+3
Замена
D. Dolezal
️️️️
Ф. Кубала
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Кубала
ГОЛ! 1:1!
Д. Икаунекс
90'
89'
Замена
Д. Васулин
️️️️
П. Рыбичка
86'
Желтая карточка
П. Кодеш
Замена
Т. Смейкал
️️️️
М. Кратохвил
83'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Т. Малински
83'
77'
Желтая карточка
V. Fendrich
Замена
V. Kadlec
️️️️
Д. Гоушка
75'
Желтая карточка
Я. Зелены
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кубала
Пас отдал
Я. Мейдр
Замена
Д. Плестил
️️️️
Я. Поважанец
68'
65'
Замена
D. Soukenik
️️️️
Я. Рада
62'
Желтая карточка
Я. Рада
Желтая карточка
Д. Штепанек
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
24
Томаш Смейкал
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
3-4-3
1
Гануш
4
Мартинец
30
Зелены
23
Штепанек
8
Гоушка
27
Кратохвил
7
Поважанец
3
Хюбшман
95
Чернак
21
Сильны
26
Малински
4-4-2
1
19
Мейдр
21
Крал
39
Клима
25
Чех
28
Кубала
16
Новотны
23
Рада
16
Кодеш
58
Влканова
7
Рыбичка
26
Малински
9
Икаунекс
9
Икаунекс
26
Малински
7
Поважанец
7
Плестил
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кратохвил
24
Смейкал
24
Смейкал
27
Кратохвил
8
Гоушка
7
7
8
Гоушка
23
Рада
8
8
23
Рада
28
Кубала
28
28
28
Кубала
7
Рыбичка
15
Васулин
15
Васулин
7
Рыбичка
Остались в запасе
Яблонец
Градец-Кралове
30
Властимил Хрубы
ВР
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Яблонец - Градец-Кралове
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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