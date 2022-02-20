Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Богемианс 1905
Славия - Богемианс 1905: обзор матча 20 февраля 2022
Славия
20.02.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Богемианс 1905
43'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Богемианс 1905
87'
Замена
D. Hasek
️️️️
А. Крапка
87'
Замена
Е. Назаров
️️️️
J. Jindrisek
Замена
М. Таловеров
️️️️
Д. Самек
79'
73'
Замена
M. Junior Ugwu
️️️️
Д. Маречек
73'
Замена
D. Bartek
️️️️
Я. Коваржик
Замена
Д. Фила
️️️️
С. Тецл
66'
65'
Желтая карточка
А. Ваничек
Желтая карточка
П. Олаинка
65'
65'
Желтая карточка
D. Kostl
60'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Р. Квет
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Шевчик
49'
Замена
И. Траоре
️️️️
И. Шранц
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
А. Бах
43'
32'
Желтая карточка
Д. Пушкач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Богемианс 1905
9
Евгений Назаров
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
D. Hasek
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Колар
4
Усу
33
Качараба
18
Бах
10
Самек
19
Дорли
95
Плавсич
23
Шевчик
99
Олаинка
26
Шранц
11
Тецл
4-5-1
1
16
4
18
39
Крапка
30
Пушкач
19
Коваржик
16
Квет
16
15
Хронек
37
Маречек
10
Самек
40
Таловеров
40
Таловеров
10
Самек
23
Шевчик
21
Мадсен
21
Мадсен
23
Шевчик
26
Шранц
12
Траоре
12
Траоре
26
Шранц
11
Тецл
11
Фила
11
Фила
11
Тецл
4
9
Назаров
9
Назаров
4
19
Коваржик
0
0
19
Коваржик
16
Квет
10
Ваничек
10
Ваничек
16
Квет
39
Крапка
18
18
39
Крапка
37
Маречек
29
29
37
Маречек
Остались в запасе
Славия
Богемианс 1905
30
Алеш Мандоус
ВР
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
11
Йира Сор
ПВ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Славия - Богемианс 1905
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Славия
Богемианс 1905
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+