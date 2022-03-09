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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Пардубице
Слован - Пардубице: обзор матча 09 марта 2022
Слован
09.03.2022, среда, 18:30
Чехия. Синот Лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Пардубице
11'
Я. Микула
26'
М. Рабушич (П)
30'
М. Рабушич
76'
И. Рондич
15'
D. Huf
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Пардубице
90'
+1
Желтая карточка
N. Akosah-Bempah
82'
Замена
Т. Челюстка
️️️️
Каду
Замена
А. Юсуф
️️️️
Х. Тьехи
81'
ГОЛ! 4:1!
И. Рондич
76'
Замена
И. Рондич
️️️️
К. Фридек
69'
Замена
M. Stoch
️️️️
М. Рабушич
69'
66'
Замена
P. Cerny
️️️️
D. Huf
Замена
М. Фукала
️️️️
Я. Матушек
60'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Ф. Гавелка
60'
46'
Замена
В. Патрак
️️️️
К. Вацек
46'
Замена
N. Akosah-Bempah
️️️️
L. Matejka
ГОЛ! 3:1!
М. Рабушич
Пас отдал
Х. Тьехи
30'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Рабушич
26'
15'
ГОЛ! 1:1!
D. Huf
Пас отдал
L. Matejka
13'
Красная карточка
Р. Гранац
ГОЛ! 1:0!
Я. Микула
Пас отдал
М. Пурзитидис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Пардубице
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
20
Каду
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
10
Войтех Патрак
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
4-3-3
34
Кноблох
3
Микула
4
Плехаты
2
Штетина
23
Гебре Селасси
8
Фридек
10
Гавелка
10
Матушек
7
Рабушич
4
Тьехи
37
Пурзитидис
3-5
7
Вацек
24
Солил
28
31
Костка
5
Чихак
2
Гранац
20
Каду
0
10
Гавелка
29
Тупта
29
Тупта
10
Гавелка
10
Матушек
22
Фукала
22
Фукала
10
Матушек
8
Фридек
15
Рондич
15
Рондич
8
Фридек
7
Рабушич
99
99
7
Рабушич
4
Тьехи
9
Юсуф
9
Юсуф
4
Тьехи
7
Вацек
10
Патрак
10
Патрак
7
Вацек
20
Каду
37
Челюстка
37
Челюстка
20
Каду
9
9
9
9
12
14
14
12
Остались в запасе
Слован
Пардубице
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
35
Якуб Маркович
ВР
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Слован - Пардубице
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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