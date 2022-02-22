Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Словацко
Пардубице - Словацко: обзор матча 22 февраля 2022
Пардубице
22.02.2022, вторник, 19:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Словацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Словацко
78'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Л. Садилек
78'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
Д. Хользер
78'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
В. Юрецка
64'
Замена
О. Шашинка
️️️️
М. Петржела
56'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Кадлец
Замена
P. Cerny
️️️️
L. Matejka
46'
Желтая карточка
В. Патрак
42'
25'
Желтая карточка
М. Хавлик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
34
Karel Pojezný
ЦЗ
24
Томаш Солил
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
28
Adam Lupac
ЦП
34
Ameer Rayan
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Словацко
91
Ян Калабишка
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
1-3-5
34
24
Солил
10
Патрак
7
Вацек
20
Каду
12
14
5
Чихак
2
Гранац
4-5-1
30
Фристак
3
Кадлец
6
Хофманн
95
Хользер
4
Шимко
20
Хавлик
18
Садилек
11
Петржела
28
Даничек
23
Рейнберк
15
Юрецка
12
9
9
12
95
Хользер
91
Калабишка
91
Калабишка
95
Хользер
3
Кадлец
88
Левин
88
Левин
3
Кадлец
11
Петржела
27
Шашинка
27
Шашинка
11
Петржела
15
Юрецка
22
Сисилия
22
Сисилия
15
Юрецка
18
Садилек
27
Вехета
27
Вехета
18
Садилек
Остались в запасе
Пардубице
Словацко
35
Якуб Маркович
ВР
28
Adam Lupac
ЦП
34
Ameer Rayan
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
0
J. Divisek
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
28
Adam Lupac
ЦП
34
Ameer Rayan
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Divisek
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Пардубице - Словацко
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+