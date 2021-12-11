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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Карвина
Фастав - Карвина: обзор матча 11 декабря 2021
Фастав
11.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Карвина
9'
Т. Пожнар
50'
Т. Пожнар
28'
L. Bartosak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Карвина
90'
+5
Красная карточка
Э. Сантос
Замена
M. Necas
️️️️
А. Фантис
83'
Желтая карточка
M. Rakovan
81'
Замена
M. Fillo
️️️️
R. Reiter
75'
Желтая карточка
Т. Пожнар
74'
74'
Замена
D. Stropek
️️️️
M. Túlio
73'
Замена
R. Mikus
️️️️
А. Крапка
70'
Желтая карточка
M. Túlio
56'
Замена
А. Несицки
️️️️
К. Косе
55'
Желтая карточка
M. Sindelar
Желтая карточка
В. Прохазка
54'
ГОЛ! 2:1!
Т. Пожнар
Пас отдал
M. Hlinka
50'
46'
Замена
В. Синявский
️️️️
Л. Чмелик
45'
Пенальти не реализован!
К. Косе
34'
Желтая карточка
Э. Сантос
28'
ГОЛ! 1:1!
L. Bartosak
Пас отдал
Л. Чмелик
Замена
M. Hlinka
️️️️
R. Hruby
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пожнар
Пас отдал
R. Hruby
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Карвина
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Фастав
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
20
Libor Bobcik
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
Карвина
18
Jakub Drobek
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
10
R. Mikus
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
2-4-5
26
Прохазка
2
44
Конде
8
7
Чантуришвили
7
19
Враштил
1
88
Пожнар
24
15
Фантис
3-2-1-5
3
Сантос
12
31
39
Крапка
0
5
Косе
32
44
Шехич
9
Чмелик
27
14
Свобода
8
88
88
8
7
0
0
7
15
Фантис
25
25
15
Фантис
12
23
23
12
5
Косе
9
Несицки
9
Несицки
5
Косе
9
Чмелик
99
Синявский
99
Синявский
9
Чмелик
39
Крапка
10
10
39
Крапка
Остались в запасе
Фастав
Карвина
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
18
Jakub Drobek
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
Остались в запасе
18
Jakub Drobek
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Фастав - Карвина
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Карвина
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
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2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
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Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
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