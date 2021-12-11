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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Баник
Пардубице - Баник: обзор матча 11 декабря 2021
Пардубице
11.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Баник
19'
Д. Бухта
32'
Н. Кузманович
76'
Й. Сор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Баник
Замена
Л. Черв
️️️️
М. Хытил
83'
82'
Замена
Я. Юрошка
️️️️
Д. Ндефе
82'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Д. Бухта
81'
Замена
Л. Будински
️️️️
И. Клима
76'
ГОЛ! 0:3!
Й. Сор
63'
Замена
Й. Сор
️️️️
A.
62'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Н. Кузманович
Замена
D. Huf
️️️️
Каду
59'
Желтая карточка
J. Jerabek
48'
Желтая карточка
Д. Костка
35'
32'
ГОЛ! 0:2!
Н. Кузманович
Замена
L. Matejka
️️️️
S. Simek
26'
25'
Желтая карточка
Д. Лишка
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бухта
Пас отдал
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
13
Моймир Хытил
ЦП
0
J. Jerabek
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
20
Каду
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
7
Azevedo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
1-5
13
Хытил
25
9
8
20
Каду
14
4-4-3
23
Свозил
27
Лишка
2
Ндефе
25
19
Бухта
7
26
Калоц
11
Кузманович
8
23
Клима
1
20
Каду
9
9
20
Каду
13
Хытил
6
Черв
6
Черв
13
Хытил
8
12
12
8
23
Клима
32
Будински
32
Будински
23
Клима
2
Ндефе
32
Юрошка
32
Юрошка
2
Ндефе
7
11
Сор
11
Сор
7
19
Бухта
91
Поточны
91
Поточны
19
Бухта
11
Кузманович
99
Алмаши
99
Алмаши
11
Кузманович
Остались в запасе
Пардубице
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Пардубице - Баник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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1
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