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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Баник
Карвина - Баник: обзор матча 24 ноября 2021
Карвина
24.11.2021, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Баник
58'
Э. Сантос
68'
Й. Сор
90+2'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Баник
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
И. Клима
Пас отдал
Й. Сор
Желтая карточка
R. Mikus
90'
+1
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Синявский
84'
82'
Замена
Р. Поточны
️️️️
A.
Желтая карточка
Э. Сантос
81'
Замена
D. Stropek
️️️️
К. Косе
75'
68'
ГОЛ! 1:1!
Й. Сор
Пас отдал
Л. Алмаши
Замена
А. Несицки
️️️️
L. Bartosak
63'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сантос
Пас отдал
L. Bartosak
58'
56'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Н. Кузманович
56'
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Бухта
56'
Замена
D. Tetour
️️️️
Л. Будински
33'
Желтая карточка
J. Fleisman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
7
Azevedo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Карвина
18
Jakub Drobek
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
4-2-4
31
3
Сантос
12
3
5
Косе
99
Синявский
26
27
44
Шехич
10
4-5-2
27
Лишка
25
2
Ндефе
23
Свозил
32
Будински
26
Калоц
19
Бухта
11
Кузманович
7
23
Клима
1
5
Косе
23
23
5
Косе
31
9
Несицки
9
Несицки
31
99
Синявский
31
Юрасек
31
Юрасек
99
Синявский
19
Бухта
11
Сор
11
Сор
19
Бухта
32
Будински
8
8
32
Будински
11
Кузманович
99
Алмаши
99
Алмаши
11
Кузманович
7
91
Поточны
91
Поточны
7
Остались в запасе
Карвина
Баник
18
Jakub Drobek
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
18
Jakub Drobek
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Карвина - Баник
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски
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