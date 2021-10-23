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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Фастав
Пардубице - Фастав: обзор матча 23 октября 2021
Пардубице
23.10.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Фастав
88'
Замена
T.
️️️️
M. Fillo
88'
Замена
Я. Янецки
️️️️
M. Hlinka
Замена
S. Lee
️️️️
Каду
86'
79'
Замена
М. Чедидла
️️️️
В. Чантуришвили
78'
Замена
R. Reiter
️️️️
А. Фантис
Замена
М. Беран
️️️️
S. Simek
67'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
67'
63'
Замена
Y. Drame
️️️️
R. Hruby
Желтая карточка
Т. Челюстка
59'
Пенальти не реализован!
Каду
53'
Желтая карточка
Д. Костка
50'
Замена
Л. Черв
️️️️
E. Tischler
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
13
Моймир Хытил
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
20
Каду
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
D. Huf
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
1-5
13
Хытил
25
8
9
0
14
3-4-4
88
16
26
Прохазка
44
Конде
0
8
7
Чантуришвили
88
Пожнар
15
Фантис
19
Враштил
1
8
7
Беран
7
Беран
8
9
9
9
9
14
6
Черв
6
Черв
14
20
Каду
10
10
20
Каду
7
Чантуришвили
18
Чедидла
18
Чедидла
7
Чантуришвили
88
68
Янецки
68
Янецки
88
15
Фантис
7
7
15
Фантис
8
27
27
8
0
24
24
0
Остались в запасе
Пардубице
Фастав
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Пардубице - Фастав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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Пардубице
Фастав
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
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2017.12.08 06:41
2
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2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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