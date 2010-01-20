Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Бари
Дженоа - Бари: обзор матча 20 января 2010
Дженоа
20.01.2010, среда, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Бари
52'
О. Миланетто
4'
П. Баррето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Бари
Желтая карточка
С. Масиелло
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
П. Баррето
Замена
Э. Моретти
️️️️
Д. Скулли
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
Р. Меджиорини
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Замена
Д. Бьява
️️️️
Д. Дайнелли
Замена
П. Камата
️️️️
Э. Альварес
ГОЛ! 1:1!
О. Миланетто
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Н. Бельмонте
Желтая карточка
Д. Скулли
Желтая карточка
А. Гацци
12'
Замена
С. Масиелло
️️️️
А. Паризи
ГОЛ! 0:1!
П. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
3-2-3-2
32
Амелия
16
Боккетти
19
Папастатопулос
4
Кришито
3
Дайнелли
27
Место
28
Юрич
0
Миланетто
7
Росси
9
Суасо
10
Скулли
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
19
Бонуччи
5
Масиелло
21
Паризи
27
Альварес
4
Альмирон
14
Гацци
78
Коман
10
Баррето
69
Меджиорини
10
Скулли
24
Моретти
24
Моретти
10
Скулли
3
Дайнелли
20
Бьява
20
Бьява
3
Дайнелли
19
Папастатопулос
9
Креспо
9
Креспо
19
Папастатопулос
27
Альварес
10
Камата
10
Камата
27
Альварес
21
Паризи
32
Масиелло
32
Масиелло
21
Паризи
69
Меджиорини
9
Кастильо
9
Кастильо
69
Меджиорини
Остались в запасе
Дженоа
Бари
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Дженоа - Бари
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Бари
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+