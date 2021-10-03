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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Яблонец
Градец-Кралове - Яблонец: обзор матча 03 октября 2021
Градец-Кралове
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Яблонец
19'
P. Dvorak
63'
Я. Крал
13'
М. Кратохвил
90+9'
Т. Малински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Яблонец
90'
+9
ГОЛ! 2:2!
Т. Малински
Пас отдал
В. Кубишта
Замена
Э. Прекоп
️️️️
А. Влканова
90'
+6
Замена
С. Гаразим
️️️️
P. Dvorak
90'
+2
86'
Замена
Т. Малински
️️️️
Д. Плестил
78'
Желтая карточка
В. Кубишта
Желтая карточка
J. Kateřiňák
78'
76'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
П. Хайтль
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Д. Васулин
73'
Замена
J. Kateřiňák
️️️️
Я. Рада
73'
Вторая желтая
O. Urma
70'
70'
Желтая карточка
М. Неспор
67'
Замена
В. Хрубы
️️️️
Я. Гануш
ГОЛ! 2:1!
Я. Крал
63'
62'
Желтая карточка
В. Пиларж
Желтая карточка
D. Soukenik
44'
Желтая карточка
O. Urma
33'
ГОЛ! 1:1!
P. Dvorak
Пас отдал
Д. Васулин
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Кратохвил
Пас отдал
Д. Плестил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Otto Urma
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
58
Адам Влканова
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Градец-Кралове
39
Якуб Клима
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
3-4-3
1
13
19
Мейдр
21
Крал
4
16
Новотны
16
Кодеш
23
Рада
0
15
Васулин
58
Влканова
2-5-4
4
Холик
30
Зелены
7
Поважанец
27
Кратохвил
27
Кубишта
7
Плестил
8
Гоушка
1
Гануш
23
Сурзин
11
Пиларж
26
Неспор
15
Васулин
28
Кубала
28
Кубала
15
Васулин
23
Рада
22
22
23
Рада
0
2
Гаразим
2
Гаразим
0
58
Влканова
11
Прекоп
11
Прекоп
58
Влканова
1
Гануш
30
Хрубы
30
Хрубы
1
Гануш
28
Хайтль
28
Хайтль
Хайтль
24
Смейкал
24
Смейкал
Хайтль
7
Плестил
26
Малински
26
Малински
7
Плестил
Остались в запасе
Градец-Кралове
Яблонец
39
Якуб Клима
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
39
Якуб Клима
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Градец-Кралове - Яблонец
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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