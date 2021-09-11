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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Слован
Пардубице - Слован: обзор матча 11 сентября 2021
Пардубице
11.09.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Слован
58'
L. Matejka
73'
L. Matejka
23'
И. Рондич
37'
K. Meszaros
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Слован
Замена
D. Huf
️️️️
Т. Солил
90'
+1
Желтая карточка
E. Tischler
90'
77'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
M. Faško
77'
Замена
А. Юсуф
️️️️
И. Рондич
73'
Желтая карточка
И. Рондич
ГОЛ! 2:2!
L. Matejka
Пас отдал
Каду
73'
69'
Замена
J. Necas
️️️️
Я. Матушек
69'
Замена
М. Фукала
️️️️
K. Meszaros
63'
Замена
Л. Тупта
️️️️
К. Фридек
59'
Желтая карточка
К. Фридек
ГОЛ! 1:2!
L. Matejka
Пас отдал
Каду
58'
50'
Желтая карточка
Я. Матушек
Желтая карточка
J. Jerabek
46'
Замена
J. Jerabek
️️️️
М. Беран
46'
Замена
L. Matejka
️️️️
Д. Костка
46'
Желтая карточка
Каду
45'
37'
ГОЛ! 0:2!
K. Meszaros
Пас отдал
К. Фридек
26'
Желтая карточка
M. Faško
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Рондич
Пас отдал
M. Faško
18'
Желтая карточка
K. Meszaros
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
13
Моймир Хытил
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
7
Михал Беран
АП
6
Лукас Черв
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
20
Каду
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Пардубице
0
J. Jerabek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
10
Филип Гавелка
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
2-1-5
35
Маркович
13
Хытил
24
Солил
7
Беран
20
Слама
20
Каду
25
5
Чихак
14
4-3-3
34
Кноблох
23
Гебре Селасси
37
Халуш
3
Микула
4
Плехаты
8
Фридек
10
Матушек
15
Рондич
23
4
Тьехи
0
7
Беран
0
0
7
Беран
31
Костка
12
12
31
Костка
24
Солил
9
9
24
Солил
8
Фридек
29
Тупта
29
Тупта
8
Фридек
0
22
Фукала
22
Фукала
0
15
Рондич
9
Юсуф
9
Юсуф
15
Рондич
23
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
23
10
Матушек
0
0
10
Матушек
Остались в запасе
Пардубице
Слован
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
82
Olivier Vliegen
ВР
10
Филип Гавелка
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
10
Филип Гавелка
ЦП
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Пардубице - Слован
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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