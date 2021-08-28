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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Пардубице
Словацко - Пардубице: обзор матча 28 августа 2021
Словацко
28.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Пардубице
3'
В. Даничек
14'
М. Петржела
63'
Каду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Пардубице
90'
+3
Желтая карточка
Т. Солил
Желтая карточка
М. Томич
90'
+1
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
84'
Желтая карточка
П. Рейнберк
81'
79'
Желтая карточка
J. Jerabek
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Кохут
73'
68'
Замена
Л. Черв
️️️️
E. Tischler
Замена
Ф. Вехета
️️️️
В. Юрецка
66'
Замена
J. Navratil
️️️️
М. Петржела
66'
63'
ГОЛ! 2:1!
Каду
28'
Замена
М. Беран
️️️️
P. Cerny
ГОЛ! 2:0!
М. Петржела
Пас отдал
М. Хавлик
14'
ГОЛ! 1:0!
В. Даничек
Пас отдал
С. Хофманн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
24
Томаш Солил
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Пардубице
7
Михал Беран
АП
1
Иржи Летачек
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
3-5-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
3
Кадлец
95
Хользер
21
Кохут
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
20
Хавлик
28
Даничек
15
Юрецка
2-5
35
Маркович
24
Солил
13
Хытил
0
5
Чихак
20
Каду
14
25
21
Кохут
91
Калабишка
91
Калабишка
21
Кохут
11
Петржела
30
30
11
Петржела
15
Юрецка
27
Вехета
27
Вехета
15
Юрецка
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
9
7
Беран
7
Беран
9
14
6
Черв
6
Черв
14
Остались в запасе
Словацко
Пардубице
4
Патрик Шимко
ЦЗ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Иржи Летачек
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Словацко - Пардубице
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Пардубице
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2020.06.10 21:35
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Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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