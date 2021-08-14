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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Фастав
Карвина - Фастав: обзор матча 14 августа 2021
Карвина
14.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Фастав
23'
P. Buchta
47'
M. Papadopulos
59'
M. Fillo
79'
Т. Пожнар (П)
90+2'
М. Чедидла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Фастав
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
М. Чедидла
90'
+1
Замена
D. Simersky
️️️️
M. Hlinka
90'
+1
Замена
М. Чедидла
️️️️
Т. Пожнар
Замена
А. Свобода
️️️️
К. Косе
89'
82'
Желтая карточка
Я. Янецки
79'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Пожнар
Замена
В. Синявский
️️️️
L. Bartosak
79'
75'
Замена
Я. Янецки
️️️️
R. Reiter
75'
Замена
T.
️️️️
Y. Drame
Замена
R. Tavares
️️️️
M. Papadopulos
66'
59'
ГОЛ! 2:1!
M. Fillo
50'
Желтая карточка
M. Hlinka
ГОЛ! 2:0!
M. Papadopulos
Пас отдал
L. Bartosak
47'
37'
Замена
M. Rakovan
️️️️
S. Dostal
ГОЛ! 1:0!
P. Buchta
Пас отдал
Э. Сантос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
33
Rafael Tavares
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
3-2-2-4
44
39
Крапка
3
Сантос
3
31
21
5
Косе
9
Чмелик
27
46
2
2-3-5
88
26
Прохазка
44
Конде
0
7
17
88
Пожнар
15
Фантис
27
19
Враштил
9
Несицки
9
Несицки
31
99
Синявский
99
Синявский
31
27
33
33
27
5
Косе
14
Свобода
14
Свобода
5
Косе
88
2
2
88
88
Пожнар
18
Чедидла
18
Чедидла
88
Пожнар
7
68
Янецки
68
Янецки
7
17
1
1
17
27
24
24
27
Остались в запасе
Карвина
Фастав
23
Daniel Stropek
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
16
R. Matejov
ЦЗ
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
23
Daniel Stropek
ЦЗ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
16
R. Matejov
ЦЗ
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Карвина - Фастав
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Карвина
Фастав
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1
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2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
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